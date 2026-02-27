 Aller au contenu principal
UBS abaisse la notation des actions américaines à "neutre"
information fournie par Reuters 27/02/2026 à 10:24

(Bien lire investisseurs américains et non mondiaux §5)

UBS a déclaré vendredi avoir ramené à neutre sa recommandation d'allocation en actions américaines, le plus grand marché boursier mondial risquant de prendre du retard tandis que la croissance s'accélère ailleurs.

Dans une note, les stratèges Andrew Garthwaite et Marc el Koussa ont cité plusieurs raisons, notamment la sensibilité relativement faible des bénéfices des entreprises américaines à la croissance mondiale, les valorisations élevées, la tendance à la diversification des fonds en dehors des États-Unis et les risques de baisse du dollar.

"Les États-Unis ont le levier opérationnel le plus faible de toutes les grandes régions et affichent donc historiquement des performances inférieures si la croissance mondiale s'accélère pour dépasser 3,5%", ont-ils dit.

UBS prévoit que le PIB mondial atteindra 3,4% en 2026.

Les investisseurs américains ont retiré leurs fonds du plus grand marché boursier du monde, car le recul des rendements des grandes entreprises technologiques et le chaos qui règne dans l'élaboration des politiques nationales les poussent à rechercher des alternatives.

La faiblesse du dollar, qui a enregistré l'année dernière sa pire performance annuelle depuis 2017, a été un autre facteur déterminant.

"D'après nos activités de marketing en Amérique du Nord, il semble évident que les fonds vont s'internationaliser", ont déclaré les stratèges.

"Les flux des ETF montrent que la diversification est en cours."

Toutefois, le marché américain est si vaste que même une allocation de référence resterait importante, les actions américaines représentant plus de 7% de l'indice MSCI World Index des actions mondiales.

(Reportage Rae Wee, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

