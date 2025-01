UBP : les fonds sous gestion en progression de 10,3% en 2024

(AOF) - Le total des produits de l'Union Bancaire Privée (UBP) pour l'année 2024 ressort à 1,342 milliard de francs suisses, en hausse de 9,4% par rapport à fin 2023 (1,227 milliard de francs suisses). Ceci tient notamment à une progression de 5% du résultat des opérations de commissions et des prestations de service, grâce à l'augmentation des actifs sous gestion, mais aussi à une amélioration du volume de courtage des clients privés (en particulier dans les produits structurés).

La hausse du total des produits de la banque s'explique également par un solide résultat net des opérations d'intérêts, en croissance de 81,4 millions francs suisses (+20,3%), "reflétant la pertinence de sa stratégie de couverture sur les taux d'intérêt".

Les fonds sous gestion de l'UBP progressent de 10,3%, à 154,4 milliards de francs suisses à fin décembre 2024, contre 140 milliards de francs suisses un an plus tôt, "preuve de la bonne performance de ses solutions d'investissement, soutenue par les marchés financiers mondiaux, mais également par des effets de change positifs".

"Les afflux nets de capitaux issus des clients privés (+1,7 milliard de francs suisses) ont été largement contrebalancés par la décollecte enregistrée à la suite de prises de profits sur ses fonds de la part de grands clients institutionnels, et après l'arrêt de certains partenariats avec des gérants de fonds externes", explique l'UBP.

Les charges d'exploitation s'inscrivent à 908,9 millions de francs suisses, soit +9,1%, provenant notamment des efforts continus de recrutement de l'UBP au cours de l'année, et de ses investissements importants en matière de technologie, mais également des coûts liés à l'acquisition de Société Générale Private Banking (Suisse) SA et de SG Kleinwort Hambros.

Le résultat opérationnel croît de 16% à 312,4 millions de francs suisses, par rapport à fin 2023 (269,2 millions de francs suisses), et le bénéfice du groupe pour 2024 s'établit à 257,4 millions francs suisses, en hausse de 15%, contre 223,8 millions un an plus tôt. Ceci se traduit par un ratio charges d'exploitation/revenus d'exploitation stable, à 67,7%.