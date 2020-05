UBP lance un fonds à impact sur les marchés émergents

(NEWSManagers.com) - L' impact est un sujet porteur en ces temps de crise du coronavirus. L' Union Bancaire Privée (UBP) lance à son tour un fonds d' impact, cette fois sur les marchés émergents, l' UBAM - Positive Impact Emerging Equity. L' objectif affiché par ce nouveau produit est de fournir " un impact social et environnemental mesurable " en investissant dans des sociétés cotées sur les marchés émergents, en plus d' un rendement financier. Ces entreprises devront contribuer à l' un de ces six objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies : besoins fondamentaux, santé et bien-être, économies inclusives et équitables, écosystèmes sains, stabilité du climat et communautés durables.

Ce nouveau fonds s' appuie sur la méthodologie IMAP mise au point par la banque pour son premier fonds d' impact, l' UBAM - Positive Impact Equity, lancé en septembre 2018 sur les actions européennes. Ce système permet à l' équipe de mesurer " l' intensité de l' impact d' une entreprise " . Quatre aspects sont étudiés et notés sur 5 : l' intentionnalité (la stratégie affichée par la société et la part des dépenses d' investissement et de recherche et développement allouée à cette solution), la matérialité (la part des revenus de la société provenant de domaines générant un impact positif, les lignes métier potentiellement en contradiction), l' additionnalité (la société a-t-elle une position de leader mondial, peut-on parler d' unicité de la technologie ou de l' approche ?) et la potentialité (impact sur le plan mondial du produit ou processus proposé par l' entreprise). Cela permet d' aboutir à une note sur 20, sachant que les entreprises obtenant moins de 12 sont exclues.

Passer d' un univers de pays européens à un univers émergent n' a pas nécessité d' adaptation du système. Mais Mathieu Nègre, responsable de l' équipe actions émergentes et co-gérant du fonds, reconnaît dans une interview à NewsManagers que les standards de communication sur les questions de durabilité et d' impact ne sont pas les mêmes. Les standards de gouvernance sont aussi légèrement inférieurs. En revanche, les problématiques, comme les besoins fondamentaux, d' économies inclusives et équitables, sont plus fortes dans les émergents.

Les valeurs moyennes s'illustrent

Il n' existe pas d' allocation prédéfinie pour chaque thème, et celle-ci découle essentiellement des opportunités d' investissement. " Mais clairement, nous souhaitons être diversifié sur tous les thèmes, l' objectif n' étant pas de devenir un fonds sur la transition énergétique ou autre " . Au moins quatre des six thèmes retenus doivent être présents en portefeuille et aucun ne peut représenter plus de 40 % du portefeuille.

Environ 200 valeurs sont passées au crible de l' IMAP sur un univers de plus de 2.500 titres. " Nous ne pouvons pas analyser toutes les sociétés, car il s' agit d' un travail d' analyse minutieux et détaillé, qui mobilise beaucoup de ressources " , explique Mathieu Nègre. " Nous étudions les sociétés qui nous semblent les plus prometteuses " . Cet univers sera élargi au fil du temps.

La philosophie d' investissement du fonds conduit à privilégier des valeurs moyennes. Ainsi, 60 % du portefeuille sont des valeurs moyennes et la capitalisation moyenne du portefeuille est de 4,1 milliards de dollars. " Nous voulons vraiment investir dans des sociétés ayant un impact, avec un business model pur, ce qui n' est pas le cas des grandes capitalisations " , commente Mathieu Nègre.

Le portefeuille est ensuite construit en fonction de critères financiers et de diversification traditionnels, l' objectif étant aussi bien entendu de dégager une performance financière. L' objectif est d' obtenir un portefeuille de 35 à 45 valeurs. Aujourd' hui, le portefeuille compte 39 titres et les trois premières valeurs sont le chinois Longi Green Energy, le plus gros fabricant mondial de tranches monocristallines, safaricom, le champion de l' argent mobile au Kenya, et Sungrow Power, fournisseur de solutions d' énergie propre en Chine.

Quant à l' impact concret, et à sa restitution aux clients, UBP compte dégager au moins une variable pour chaque entreprise dans laquelle le fonds est investi. " Pour un million de dollars investi, on obtient un ensemble d' indicateurs comme par exemple : 77kW de capacité de production d' énergie renouvelable construits, 114 tonnes de déchets sont traitées et/ou recyclées, 17 étudiants admis dans un programme d' éducation, 56 000 dollars prêtés en microcrédit etc. " , illustre Mathieu Nègre. En revanche, le travail d' agrégation est difficile, compte tenu de la diversité des problématiques.

UBP a amorcé le fonds avec une vingtaine de millions d' euros. Des clients ont déjà été sollicités, tant du côté de la banque privée que du côté des institutionnels, ce sujet intéressant les deux catégories de clientèle.

Parallèlement au renforcement de son offre en impact investing, UBP a créé deux entités dédiées, l' Impact Advisory Board et l' Impact Investment Committee. L' Impact Advisory Board a comme rôle de faire bénéficier la franchise 'Impact' de l' expertise de conseillers externes reconnus dans des domaines autres que la gestion d' actifs. L' Impact Investment Committee est, quant à lui, chargé d' implémenter la stratégie d' impact investing de l' UBP et de garantir le respect des meilleures pratiques dans le cadre de sa mise en œuvre.