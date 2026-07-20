UBP : croissance semestrielle de 40,4% des bénéfices

(Zonebourse.com) - Au premier semestre 2026, le bénéfice de l'Union Bancaire Privée s'élève à 169,4 millions de francs suisses, en hausse de 40,4% comparé à fin juin 2025. Les fonds sous gestion enregistrent une hausse de 4,8%, à 193,5 MdsCHF à fin juin 2026, contre 184,5 Mds à fin décembre 2025. Cette hausse tient principalement à la tendance positive des marchés financiers depuis le début de l'année, ainsi qu'à la performance des solutions de gestion et des fonds de la Banque.

Exprimés en dollars américains, les fonds sous gestion progressent à 239,8 Mds sur ce semestre contre 232,9 milliards à fin 2025.

En outre, le total des produits 812,5 MCHF à fin juin 2026, contre 736 MCHF à fin juin 2025 ( 10,4%). Cette solide progression s'explique essentiellement par un important volume de transactions des clients et par l'augmentation des fonds sous gestion, conduisant à une hausse de 16,5% du résultat des opérations de commissions et des prestations de service, à 471,1 MCHF.

La progression du total des produits est également portée par l'amélioration du résultat net des opérations d'intérêts, à 275,8 MCHF ( 4%), et par un résultat des opérations de négoce de 64,2 MCHF ( 5,9%), ce qui reflète une activité soutenue des opérations de Treasury & Trading (T&T) sur les six premiers mois de l'année.

Le total des charges d'exploitation, qui reste stable ( 1,8%), traduit une gestion rigoureuse des coûts et la réalisation de synergies dans le cadre de l'intégration des activités de Société Générale Private Banking (Suisse) SA et de SG Kleinwort Hambros Bank Limited.

Enfin, le ratio de liquidités à court terme (LCR) s'inscrit à 233,8% et le ratio de fonds propres Tier 1 à 22,5%. Ces indicateurs confirment la capacité de la Banque à maintenir la solidité de ses fonds propres et de son bilan après ses récentes acquisitions.

"Nos résultats semestriels bénéficient de l'orientation favorable des marchés financiers, mais également du renforcement de notre efficience globale après la finalisation de deux acquisitions majeures. Ceci n'aurait pas été possible sans l'engagement exceptionnel de nos équipes, qui ont su, en l'espace d'un an, mener à bien l'intégration de deux banques, en Suisse et au Royaume-Uni", déclare Guy de Picciotto, CEO de l'UBP.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.