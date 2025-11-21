 Aller au contenu principal
CAC 40
7 967,51
-0,17%
Ubisoft, Veolia... les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris -
information fournie par AOF 21/11/2025 à 09:10

(AOF) - Abionyx Pharma

Abionyx Pharma et SEBIA, un acteur mondial du diagnostic biologique spécialisé, ont annoncé un partenariat stratégique exclusif mondial dans le sepsis. L'objectif est de valider de nouveaux tests de diagnostic infectieux et métaboliques qui permettent d'identifier plus tôt et plus précisément la gravité du sepsis, afin de traiter plus rapidement et de suivre de manière dynamique l'efficacité du traitement incluant notamment l'apoA-I recombinante d'Abionyx Pharma.

Aurea

Aurea, l'un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce que le conseil d'administration, après avoir pris acte de la démission de René Riper, a décidé à l'unanimité dans sa séance du 20 novembre 2025, de procéder à son remplacement en cooptant Fabrice Dumonteil en qualité d'administrateur indépendant, avec effet immédiat. Le conseil d'administration a par ailleurs nommé René Riper en qualité de censeur pour une durée de 3 ans.

Boiron

Thierry Boiron a informé le conseil d'administration de la société Boiron de sa décision mettre fin à son mandat de directeur général délégué à partir du 31 décembre prochain. Il va toutefois conserver ses postes d'administrateur et de président de Boiron Développement.

Eiffage

Eiffage a remporté un second contrat pour la construction des infrastructures du circuit urbain de Madrid en Espagne. Le montant de ce marché s'élève à 68 millions d'euros. Eiffage Construcción, filiale du groupe, sera chargée de la réalisation de nouveaux bâtiments pour prolonger les pavillons existants, ainsi que de la mise en place de structures temporaires destinées à héberger les stands, les espaces logistiques et les zone VIP pendant le Grand Prix d'Espagne 2026.

Imerys

Le 13 novembre 2025, Imerys a placé avec succès de nouvelles obligations seniors non garanties de 600 millions d'euros dans le cadre de son programme EMTN. Les obligations ont une maturité de 7 ans et portent un coupon annuel fixe de 4%. Cette transaction a suscité une forte demande de la part d'investisseurs institutionnels français et internationaux. Elle a été largement sursouscrite, ce qui atteste de la confiance des investisseurs dans son modèle économique et sa solidité financière.

Inventiva

La société biopharmaceutique diffusera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.

Mauna Kea Technologies

Mauna Kea Technologies a obtenu l'approbation de la National Medical Products Administration (NMPA) en Chine, pour l'importation et la commercialisation de sa plateforme Cellvizio de nouvelle génération (Gen 3) pour une durée de cinq ans. Ce nouveau système de la plateforme d'endomicroscopie confocale laser par minisonde et par aiguille n'entre pas en compte dans le périmètre des accords précédents dans le cadre de la coentreprise avec Tasly. Partant, Mauna Kea Technologies renforce son portefeuille d'actifs propre dans l'Empire du Milieu.

Ubisoft

Ubisoft, dont la reprise de la cotation est attendue ce vendredi à 10 heures, a enfin dévoilé ses résultats pour le premier semestre, après les avoir reportés jeudi dernier. L'éditeur de jeux vidéo a déclaré un net bookings sur la période de 772,4 millions d'euros, en hausse de 20,3% sur un an. La société a annoncé que son accord avec le géant chinois Tencent était en très bonne voie.

Veolia

Veolia a annoncé un accord en vue d'acquérir Clean Earth auprès du groupe américain Enviri, sur une une valeur d'entreprise de 3 milliards de dollars, soit 9,8 fois l'Ebitda estimé pour 2026 après synergies normatives, selon un communiqué. Objectif : permettre au spécialiste français de la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie de se renforcer dans le domaine des déchets dangereux aux États-Unis. La finalisation de

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
4,3200 EUR Euronext Paris +4,47%
AUREA
5,700 EUR Euronext Paris -0,35%
BOIRON
26,200 EUR Euronext Paris -0,57%
IMERYS
22,4800 EUR Euronext Paris +0,90%
INVENTIVA
3,5500 EUR Euronext Paris -1,66%
MAUNA KEA TECHNOLOGIES
0,0882 EUR Euronext Paris +10,66%
UBISOFT
6,5640 EUR Euronext Paris -3,04%
VEOLIA
28,2700 EUR Euronext Paris -0,46%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 21/11/2025 à 09:10:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

