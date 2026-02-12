 Aller au contenu principal
Ubisoft, TF1, L'Oréal... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 12/02/2026 à 18:46

(AOF) - ArcelorMittal

VAMA, la coentreprise d'ArcelorMittal est distinguée par plusieurs constructeurs et équipementiers pour sa performance industrielle et sa collaboration technique.

Cafom

Capgemini

L'entreprise de services du numérique présentera ses résultats annuels.

Delta Plus Group

Sur l'exercice 2025, Delta Plus Group a vu son chiffre d'affaires reculer de 2,6%, à 389,6 millions d'euros. Au quatrième trimestre, ses revenus consolidés se sont élevés à 105,1 millions d'euros, en repli de 6,6%, après une hausse de 3,3% au troisième trimestre.

Drone Volt

Le constructeur français signe un accord-cadre de 4 ans minimum pour accompagner la montée en compétences internes d'un acteur majeur du secteur de l'énergie. Le contrat porte sur la formation au pilotage de drones.

Eiffage

Eiffage, au travers de sa filiale espagnole Eiffage Energía Sistemas, a signé deux contrats majeurs en Espagne avec Capital Energy (entreprise espagnole spécialisée dans la promotion et le développement des énergies renouvelables).

Eutelsat

L'opérateur de satellites signalera ses résultats du premier semestre.

Gecina

Le groupe immobilier sécurise un bail ferme de 9 ans dans le quartier central des affaires parisien (soit Opéra, Madeleine, Saint-Augustin et St-Lazare), confirmant l'attractivité de cet actif en développement.

L'Oréal

L'Oréal a annoncé jeudi soir que la croissance de son activité s'était accélérée au quatrième trimestre, sans toutefois atteindre les attentes des analystes.

Robertet

Robertet a généré un chiffre d'affaires de 843,932 millions d'euros en 2025, soit une croissance de 4,5% par rapport à 2024.

Safran

L'équipementier aéronautique diffusera ses résultats annuels.

Selectirente

Les revenus locatifs bruts de Selectirente ressortent à 30,2 MEUR en 2025, en croissance de +1 % par rapport à l'exercice précédent.

Technip Energies

Technip Energies a annoncé avoir remporté un contrat qualifié de conséquent auprès de SkyNRG pour le projet DSL-01, une nouvelle unité de production de carburant d'aviation durable (SAF) qui sera développée à Delfzijl, aux Pays-Bas.

TF1

Le groupe audiovisuel annonce avoir atteint ses objectifs révisés pour 2025 dans un environnement publicitaire resté difficile. Le chiffre d'affaires consolidé ressort à 2,29 MdsEUR, en recul de 2,5%, et quasi stable à périmètre et taux de change constants.

Ubisoft

Ubisoft a annoncé jeudi avoir enregistré un chiffre d'affaires en croissance à deux chiffres sur un an et supérieur à ses attentes au cours de son 3ème trimestre décalé, clos fin décembre, une performance qui ne semble cependant pas de nature à totalement rassurer le marché après le spectaculaire avertissement lancé le mois dernier.

