Ubisoft : teste la MM100, bientôt un test des 4,75 EUR

Ubisoft a ricoché sous 6,18 EUR, sans être parvenu à effectuer le comblement d'un gros "gap" resté béant à 6,61 EUR depuis le 21 janvier dernier.

Le titre retombe au contact de la MM100 vers 4,85 EUR et pourrait tester dans la foulée l'important support des 4,75 EUR qui a soutenu Ubisoft les 24 avril puis 11 et 18 juin.

En cas de rupture, pas de soutien prévisible avant 4,20 EUR...