Ubisoft-Tencent prend 49,9% de la holding de la famille Guillemot
information fournie par Reuters06/09/2022 à 17:59
6 septembre (Reuters) - Ubisoft UBIP.PA a annoncé mardi dans un communiqué:
* UNE PRISE DE PARTICIPATION MINORITAIRE DE TENCENT AU CAPITAL DE GUILLEMOT BROTHERS LIMITED ET SON ENTRÉE DANS LE CONCERT DES FONDATEURS DE LA SOCIÉTÉ
* LA PARTICIPATION ÉCONOMIQUE DE TENCENT DANS GUILLEMOT BROTHERS LIMITED SE FAIT À HAUTEUR DE 49,9% DU CAPITAL ET 5% DES DROITS DE VOTE
* L’INVESTISSEMENT DE TENCENT DANS GUILLEMOT BROTHERS LIMITED S’ÉLÈVE À 300 MILLIONS D'EUROS (200 M€ D’ACQUISITION DE TITRES ET 100 M€ D’AUGMENTATION DE CAPITAL), FAISANT RESSORTIR UNE VALEUR PAR TRANSPARENCE D’UBISOFT À 80€ PAR ACTION
* TENCENT CONSENT UN PRÊT LONG-TERME, SANS SURETÉ, À GUILLEMOT BROTHERS LIMITED LUI PERMETTANT DE REFINANCER SA DETTE ET D’APPORTER DES RESSOURCES FINANCIÈRES SUPPLÉMENTAIRES UTILISABLES POUR MONTER AU CAPITAL D’UBISOFT
* LE CONCERT ÉLARGI POURRA AUGMENTER SA PARTICIPATION JUSQU’À 29,9% DU CAPITAL OU DES DROITS DE VOTE D’UBISOFT
* LE CONSEIL D’ADMINISTRATION D’UBISOFT A AUTORISÉ TENCENT À AUGMENTER SA PARTICIPATION EN DIRECT DANS UBISOFT DE 4,5% À 9,99% DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE
* TENCENT NE POURRA VENDRE SES ACTIONS UBISOFT AVANT 5 ANS ET NE POURRA AUGMENTER SA PARTICIPATION DANS UBISOFT AU-DELÀ DE 9,99% DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE D’UBISOFT AVANT 8 ANS
Pour plus de détails, cliquez sur UBIP.PA
(Rédaction de Paris)
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