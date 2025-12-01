Ubisoft : retombe sur 6,7E, sous la MM20 (6,75E)
information fournie par Zonebourse 01/12/2025 à 14:20
Une rechute sous 6,64E (support du 26/11) pourrait déboucher sur un re-test de la zone des 6,08E qui constitue un plancher et un minimum de valorisation historique (800MnsE).
Valeurs associées
|6,7340 EUR
|Euronext Paris
|-6,99%
Signaler le commentaireFermer