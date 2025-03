Ubisoft : refranchit en force les 13,6E information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 09:47









(CercleFinance.com) - Ubisoft effectue une fausse sortie à la baisse sous 12,3E (il y avait un ultime support à 12,15E -du 4 mars- qui fut préservé) et le titre rebondit comme une balle et refranchit en force les 13,6E (résistance des 7 et 18 mars) pour se hisser vers 14,3E et retracer la résistance du 1er novembre ou 4 octobre 2024.

Ubisoft pourrait ensuite s'ouvrir la route des 16,6E (ex-plancher du 8 août 2024).





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. 13,9800 EUR Euronext Paris +8,20%