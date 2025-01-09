 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
JAN 25 CAC 40 Index (10x)
7 497,00
+0,52%
  2. Aide
  2. Aide
Fermer
JAN 25 CAC 40 Index (10x)
7 497,00
+0,52%
Indices
 
Chiffres-clés
 
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Ubisoft prévoit des réductions de plus de 200 millions d'euros pour 2025
information fournie par Reuters 09/01/2025 à 17:58

Ubisoft Entertainment SA

UBIP.PA :

* ANNONCE AVOIR PRIS DES MESURES IMPORTANTES POUR RÉORGANISER LE GROUPE AFIN D'OFFRIR LES MEILLEURES EXPÉRIENCES POSSIBLES AUX JOUEURS

* ANNONCE AUJOURD'HUI AVOIR MANDATÉ DES CONSEILS DE PREMIER PLAN POUR ÉTUDIER ET POURSUIVRE DIVERSES OPTIONS STRATÉGIQUES ET CAPITALISTIQUES

* CONTINUERA LA MISE EN ŒUVRE DE RÉDUCTIONS DE COÛTS SIGNIFICATIVES, TOUT EN ADOPTANT UNE APPROCHE TRÈS SÉLECTIVE EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENTS

* PRÉVOIT DE DÉPASSER LES 200 MLNS D'EUROS DE RÉDUCTION DE SA BASE DE COÛTS FIXES D'ICI L'EXERCICE 2025-26 PAR RAPPORT À L'EXERCICE 2022-23

* IL A DE PLUS ÉTÉ DÉCIDÉ D'ACCORDER UN MOIS SUPPLÉMENTAIRE DE DÉVELOPPEMENT À ASSASSIN'S CREED SHADOWS

* UBISOFT - LA SORTIE DU JEU EST MAINTENANT PRÉVUE POUR LE 20 MARS

* NET BOOKINGS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2024-25 EST DÉSORMAIS ATTENDU À ENVIRON 300 MILLIONS D'EUROS

* PRÉVOIT TOUJOURS UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NON-IFRS ET UN FLUX DE TRÉSORERIE LIBRE PROCHES DE L'ÉQUILIBRE POUR L'EXERCICE 2024-25

* LE NET BOOKINGS ANNUEL EST DÉSORMAIS ATTENDU À ENVIRON 1,9 MILLIARD D'EUROS

Texte original Pour plus de détails, cliquez sur UBIP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

UBISOFT ENTERTAIN.
12,33 EUR Euronext Paris -0,16%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank