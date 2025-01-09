Ubisoft prévoit des réductions de plus de 200 millions d'euros pour 2025

Ubisoft Entertainment SA
UBIP.PA :
* ANNONCE AVOIR PRIS DES MESURES IMPORTANTES POUR RÉORGANISER LE GROUPE AFIN D'OFFRIR LES MEILLEURES EXPÉRIENCES POSSIBLES AUX JOUEURS
* ANNONCE AUJOURD'HUI AVOIR MANDATÉ DES CONSEILS DE PREMIER PLAN POUR ÉTUDIER ET POURSUIVRE DIVERSES OPTIONS STRATÉGIQUES ET CAPITALISTIQUES
* CONTINUERA LA MISE EN ŒUVRE DE RÉDUCTIONS DE COÛTS SIGNIFICATIVES, TOUT EN ADOPTANT UNE APPROCHE TRÈS SÉLECTIVE EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENTS
* PRÉVOIT DE DÉPASSER LES 200 MLNS D'EUROS DE RÉDUCTION DE SA BASE DE COÛTS FIXES D'ICI L'EXERCICE 2025-26 PAR RAPPORT À L'EXERCICE 2022-23
* IL A DE PLUS ÉTÉ DÉCIDÉ D'ACCORDER UN MOIS SUPPLÉMENTAIRE DE DÉVELOPPEMENT À ASSASSIN'S CREED SHADOWS
* UBISOFT - LA SORTIE DU JEU EST MAINTENANT PRÉVUE POUR LE 20 MARS
* NET BOOKINGS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2024-25 EST DÉSORMAIS ATTENDU À ENVIRON 300 MILLIONS D'EUROS
* PRÉVOIT TOUJOURS UN RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NON-IFRS ET UN FLUX DE TRÉSORERIE LIBRE PROCHES DE L'ÉQUILIBRE POUR L'EXERCICE 2024-25
* LE NET BOOKINGS ANNUEL EST DÉSORMAIS ATTENDU À ENVIRON 1,9 MILLIARD D'EUROS
Texte original Pour plus de détails, cliquez sur UBIP.PA
(Rédaction de Gdansk)
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