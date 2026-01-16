Ubisoft poursuit sa hausse sur fond de rumeurs de remakes de ses titres phare
A 14h45, le titre progresse de plus de 2% après avoir déjà bondi de 8,6% hier dans des volumes qui représentaient près de trois fois ceux réalisés en moyenne sur les trois séances précédentes.
A titre de comparaison, le SBF 120 recule actuellement de près de 0,7%.
Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes d'AllInvest Securities évoquent des rumeurs jugées "crédibles" d'un éventuel remake d' Assassin's Creed IV: Black Flag , le volet "pirate" de la célèbre franchise d'action et d'aventure, sorti en 2013.
"Selon certains sites spécialisés, la question n'est désormais plus de savoir si le projet existe, mais quand il sera officialisé", écrit AllInvest, qui évoque une possible annonce d'ici à la fin du mois de mars.
La société de Bourse met également en avant d'autres rumeurs, concernent cette fois un potentiel remake du jeu " Prince of Persia ", là encore un autre blockbuster de l'éditeur français.
"Ubisoft aurait récemment mis à jour des noms de domaine et des sites associés aux remakes de Prince of Persia The Sands of Time et à Assassin's Creed IV : Black Flag, des démarches administratives généralement observées à l'approche d'une communication officielle d'envergure, qui pourrait mener à l'ouverture de précommandes", précise AllInvest.
Ces spéculations interviennent alors que le groupe doit dévoiler d'ici à la fin du mois de janvier les contours de son nouveau modèle opérationnel, qui doit s'articuler autour de studios créatifs avec l'idée de renforcer sa vision créative et d'améliorer focalisation, efficacité, autonomie, et clarté des responsabilités.
Ces entités distinctes, chacune dotée de sa propre direction et de sa feuille de route stratégique, sont censées témoigner de l'ambition du groupe de se transformer et de se réinventer afin de proposer des jeux de grande qualité.
Parallèlement, la finalisation de son rapprochement stratégique avec Tencent - qui doit voir le groupe chinois devenir actionnaire minoritaire de sa nouvelle filiale regroupant ses franchises phare Vantage Studios en vue de se désendetter - est également en bonne voie.
