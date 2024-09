Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft: nouveaux planchers, Cantor Fitzgerald dégrade information fournie par Cercle Finance • 09/09/2024 à 16:57









(CercleFinance.com) - Ubisoft parvenait à limiter ses pertes lundi en fin de séance, même si le titre du concepteur de jeux vidéo affiche encore des pertes significatives suite à la dégradation de Cantor Fitzgerald, qui le fait revenir à des plus bas de dix ans.



Aux alentours de 16h40, l'action cède encore près de 7%, retraçant son plancher historique de la mi-octobre 2014, après avoir cédé près de 10% en milieu de matinée.



Dans une note de recherche, les analystes de Cantor Fitzgerald ont dégradé ce matin leur conseil sur le titre de 'neutre' à 'alléger' avec un objectif de cours ramené de 25 à 17,6 euros.



A l'instar du personnage de Han Solo dans 'Le Retour du Jedi', le broker américain dit avoir un 'mauvais pressentiment' concernant la situation du groupe français.



Dans son étude, Cantor explique s'inquiéter tout particulièrement des critiques et des évaluations reçues par son dernier jeu 'Star Wars Outlaws', qu'il estime bien parti selon lui pour décevoir les attentes du marché.



Le courtier indique avoir réduit en conséquences ses objectifs sur l'entreprise, qui se situent désormais en-dessous de ceux établis par la société elle-même.



'De notre point de vue, Ubisoft a raté l'occasion qui lui aurait permis d'inverser l'évolution de son cours de Bourse après des années de sous-performance', souligne le professionnel.



'Avec un environnement qui s'annonce bien plus concurrentiel sur l'exercice 2026, la tâche ne va faire que se compliquer pour le groupe', prévient-il par ailleurs dans sa note.





