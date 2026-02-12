Ubisoft-Net bookings meilleurs que prévu au T3, suite de la réorganisation

Ubisoft UBIP.PA a fait état jeudi d'une hausse plus importante que prévu de ses réservations nettes ("net bookings") au troisième trimestre et confirmé ses objectifs annuels, tout en annonçant la suite de sa réorganisation.

Pour le troisième trimestre, Ubisoft a enregistré une hausse de 12% des net bookings à 337,7 millions d'euros, portés par sa franchise Assassin’s Creed, contre 301,8 millions d'euros l'année dernière. Cette hausse dépasse les objectifs à 305 millions d'euros annoncés par le groupe en novembre.

Fin janvier, l'éditeur de jeux vidéo avait annoncé une réorganisation majeure, comprenant un nouveau modèle opérationnel structuré autour de cinq Creative Houses et un "ajustement de la taille de l'organisation" impliquant la fermeture de studios et l'arrêt du développement de plusieurs jeux.

Le groupe a annoncé jeudi de nouvelles nominations de dirigeants clés des Creative Houses à compter de mars et le lancement des consultations avec pour réduire ses effectifs de 200 postes au siège en France.

Ubisoft a confirmé jeudi ses prévisions de net bookings, après les avoir abaissé fin janvier, à environ 1,5 milliard d’euros. Le groupe prévoit ainsi en glissement annuel, après 1,85 milliard d'euros enregistré en 2024-2025 et un objectif initial de stabilité pour 2025-2025.

Le mois dernier, l'éditeur de jeux avait également déclaré anticiper une perte opérationnelle d'environ 1 milliard d'euros, dont 650 millions d'euros en raison de l'arrêt du développement de six jeux et du temps supplémentaire alloué au développement de sept autres.

