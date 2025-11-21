 Aller au contenu principal
Ubisoft: Les réservations au 2e trimestre dépassent les attentes, le titre grimpe
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 18:12

Le logo d'UbiSoft Entertainment est visible à la Paris Games Week à Paris

(Reuters) -Ubisoft a fait état vendredi de réservations nettes en hausse dépassant les attentes au deuxième trimestre, mettant ainsi un terme à une semaine d'incertitude durant laquelle la cotation de ses actions a été suspendue.

L'éditeur de jeux vidéo a justifié le délai de publication de ses résultats par la nomination d'un nouveau panel d'auditeurs devant retraiter les comptes.

Le créateur de "Assassin's Creed" ou des "Lapins Crétins" a enregistré des réservations nettes ("net bookings") à 490,8 millions d'euros, en hausse de 39% sur un an et au-dessus de sa propre estimation (450 millions d'euros).

L'action Ubisoft, dont la cotation était suspendue depuis le 19 novembre, a repris vers 09h00 GMT et a bondi de 10,5% à 7,48 euros vers 10h30 GMT, après avoir initialement chuté de près de 6%.

Ubisoft avait annoncé la semaine dernière le report de ses résultats.

Le directeur financier Frederick Duguet a expliqué vendredi, lors d'une conférence de presse, que le retard était dû à la nomination d'un nouveau panel d'auditeurs exigeant une révision des comptes 2025 relative à la comptabilisation des revenus des accords de partenariat.

La méthode de comptabilisation révisée a fait grimper le ratio dette nette/Ebitda à 1,81 au 30 septembre, bien au-dessus de la limite de 1,5 fixée par certains accords de financement, mettant l'entreprise en infraction avec ses engagements en matière d'endettement.

"Le délai s’explique donc par le besoin de retraiter les comptes de l’an dernier et surtout de valider le 'deal' Tencent, qui devait peut-être satisfaire encore quelques conditions suspensives puisque qu’un 'covenant' sur une ligne de crédit était dépassé", a déclaré à Reuters Corentin Marty, analyste chez TP ICAP Midcap.

L'ACCORD AVEC TENCENT FINALISÉ

Ubisoft a déclaré que l'infraction était en cours de résolution, avec le remboursement anticipé d'environ 286 millions d'euros de prêts en cours. Le produit de l'investissement d'un milliard d'euros de Tencent dans Vantage Studios, une filiale gérant les trois franchises phares d'Ubisoft, a été utilisé.

La transaction avec Tencent a été finalisée plus tard dans la journée de vendredi, a fait savoir Ubisoft dans un communiqué. Tencent détient désormais une participation économique de 26,32% dans Vantage Studios.

Après un premier trimestre en-dessous des attentes, Ubisoft fait état de net bookings à 772 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 20% par rapport à l’an dernier, avec 34 millions de MAU et 88 millions d’utilisateurs uniques sur consoles et PC, en légère baisse hors XDefiant.

Pour le troisième trimestre, le groupe table sur des réservations nettes à environ 305 millions d'euros.

Ubisoft a par ailleurs confirmé ses objectifs pour l'exercice 2025-2026. À la suite de la clôture de la transaction avec Tencent, le groupe prévoit de maintenir une position de dette nette consolidée non-IFRS autour de zéro.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Leo Marchandon et Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
  • 09:00

    Surprenant de nommé un nouveau auditeur juste avant que les comptes soit prêt a être publié.

    Ubisoft connaissait son calendrier de publication et pouvait très bien nommé cet auditeur après publication.

    Il y a peut etre d'autres raisons ?

