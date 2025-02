Ubisoft: les objectifs 2024-25 sont confirmés information fournie par Cercle Finance • 13/02/2025 à 18:29









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires IFRS 15 s'élève à 318,1 ME du troisième trimestre 2024-25, en baisse de 47,5 % (47,8 % à taux de change constants).



Le chiffre d'affaires IFRS 15 des neuf premiers mois 2024-25 s'élève à 990,0 ME, en baisse de 31,4% (31,5 % à taux de change constants).



Le net bookings s'est élevé à 301,8 ME au 3ème trimestre, en ligne avec l'objectif révisé, et à 944,0 ME pour les neuf premiers mois de l'exercice.



Les objectifs 2024-25 sont confirmés. Le groupe vise un net bookings d'environ 1,9 milliard d'euros et un résultat opérationnel non-IFRS et un flux de trésorerie libre proches de l'équilibre pour l'exercice 2024-2025.





