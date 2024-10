Ubisoft: le chiffre d'affaires en recul de près 20% au 1er semestre

( AFP / ROBYN BECK )

L'éditeur français de jeux vidéos Ubisoft a réalisé un chiffre d'affaires en baisse de près de 20% au premier semestre, mais maintient ses objectifs financiers annuels dans une période tendue.

Le chiffre d'affaires du groupe, qui avait abaissé ses objectifs financiers fin septembre, est en recul de 19,6% à 671,9 millions d'euros, et ses "net bookings" ("réservations nettes", soit les ventes hors revenus différés, son indicateur de référence) ont baissé de 21,9% à 642,3 millions d'euros, selon un communiqué mercredi.

"Malgré les difficultés récentes, nous poursuivons la transformation profonde d’Ubisoft afin de retrouver le niveau de créativité et d'innovation qui a bâti le succès d'Ubisoft, tout en renforçant l'exécution et la prédictibilité", a déclaré le co-fondateur et directeur général de l'entreprise Yves Guillemot dans le communiqué.

Le groupe, qui n'a pas fait de commentaire sur les rumeurs de rachat par le géant chinois Tencent ou sur une éventuelle sortie de la Bourse, s'est félicité d'une augmentation du nombre de joueurs: "Ubisoft a attiré 138 millions de joueurs uniques sur consoles et PC, en hausse de 4% sur un an".

Ubisoft a entamé début 2023 un plan de réduction des coûts: il a réalisé plus de 200 millions d'économies et réduit ses effectifs de plus de 2.000 personnes sur 24 mois. Fin septembre, le nombre total d'employés dans le monde s'élevait à 18.666.

Après avoir annoncé fin septembre, un mois après la sortie de "Star Wars Outlaws", que les ventes du jeu étaient "plus faibles que prévues", Ubisoft a indiqué mercredi qu'une mise à jour corrigée du jeu, la plus importante "à ce jour", serait disponible le 21 novembre.

La date de sortie du prochain "Assassin's Creed", reportée de novembre au 14 février, est inchangée.