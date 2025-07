Ubisoft: la famille Guillemot à moins de 15% du capital information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 11:40









(Zonebourse.com) - Le concert familial Guillemot a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 15 juillet, le seuil de 15% du capital d' Ubisoft et détenir 19.677.323 actions, représentant 14,84% du capital et 20,46% des droits de vote de l'éditeur de jeux vidéo.



Ce franchissement de seuil résulte d'une augmentation du nombre total d'actions d'Ubisoft. A cette occasion, le concert composé du groupe familial Guillemot, et de Tencent Mobility Limited a précisé détenir 24,44% du capital et 29,20% des droits de vote.





