Ubisoft: JP Morgan Chase sous les 5% des votes
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 12:11
Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft Entertainment hors marché.
Valeurs associées
|9,1480 EUR
|Euronext Paris
|-0,37%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,76% pour le Dow Jones .DJI , de 0,08% pour le Standard & Poor's 500 .SPX , mais en baisse de 0,17% pour le Nasdaq
-
Après une accalmie jeudi due aux orages, le thermomètre repart à la hausse vendredi avec 70 départements placés en vigilance orange par Météo-France, au huitième jour de la canicule qui touche le pays et le sud de l'Europe. Le mercure doit atteindre de nouveau ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Lockheed Martin annonce la signature d'un accord avec le ministère polonais de la Défense pour moderniser 48 avions F-16 Block 52+ au standard avancé F-16 Viper. Le programme inclut l'installation du radar APG-83 à antenne active, d'un écran ... Lire la suite
-
Charlotte Caubel, ancienne secrétaire d'Etat sous le gouvernement d'Elisabeth Borne, a été nommée procureure de la République adjointe à Paris, selon la parution vendredi au Journal officiel de son décret de nomination par Emmanuel Macron. L'ex-secrétaire d'Etat ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer