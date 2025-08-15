 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ubisoft: JP Morgan Chase sous les 5% des votes
information fournie par Cercle Finance 15/08/2025 à 12:11

(Zonebourse.com) - La société JP Morgan Chase & Co. a déclaré à l'AMF avoir franchi indirectement en baisse, le 7 août 2025, le seuil de 5% des droits de vote de la société Ubisoft Entertainment et détenir, indirectement par l'intermédiaire des sociétés qu'elle contrôle, 5,29% du capital et 4,78% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Ubisoft Entertainment hors marché.

UBISOFT
9,1480 EUR Euronext Paris -0,37%
