Ubisoft : Goldman Sachs Intl dépasse les 5% des votes
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 08:00



Goldman Sachs International a déclaré à l'AMF avoir franchi individuellement en hausse, le 26 janvier, le seuil de 5% des droits de vote d' Ubisoft Entertainment et détenir individuellement 7,51% du capital et 6,79% des droits de vote de l'éditeur de jeux vidéo.

Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Ubisoft hors marché. Goldman Sachs Group a précisé détenir indirectement, au 26 janvier, 10 499 302 actions Ubisoft représentant autant de droits de vote, soit 7,79% du capital et 7,04% des droits de vote.

