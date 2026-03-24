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Ubisoft : gare à la cassure des 3,83E
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 11:43

Ubisoft est emporté par une seconde vague de baisse inexorable depuis un plafonnement sous 30,76E le 29/09/2023 (la première vague s'étendit entre 105E le 18/07/2018 et 19E mi-janvier 2023, soit une division par 5,5).
Le titre s'inscrit depuis le 22 janvier au sein d'un biseau légèrement descendant délimité par 4,70 et 3,82E : une cassure libèrerait un nouveau potentiel de repli vers 2,90E à moyen terme, et 3,40E dans l'immédiat.

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