Ubisoft : gare à la cassure des 3,83E
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 11:43
Le titre s'inscrit depuis le 22 janvier au sein d'un biseau légèrement descendant délimité par 4,70 et 3,82E : une cassure libèrerait un nouveau potentiel de repli vers 2,90E à moyen terme, et 3,40E dans l'immédiat.
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