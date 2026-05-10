L'Allemagne relance ses efforts pour acquérir des missiles Tomahawk américains, selon le Financial Times

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L'Allemagne relance ses efforts pour acheter des missiles de croisière Tomahawk aux États-Unis, a rapporté dimanche le Financial Times, citant des sources proches de la stratégie de Berlin.

Berlin espère convaincre l'administration Trump d'accepter la vente des Tomahawk ainsi que de leurs lanceurs terrestres Typhon, a indiqué le journal.

La Maison Blanche, le département américain de la Défense et le ministère allemand de la Défense n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, prévoit de se rendre à Washington, selon l'article, afin de relancer la proposition de Berlin visant à acheter des systèmes à longue portée, soumise pour la première fois en juillet de l'année dernière. Les États-Unis n'ont pas encore répondu.

Cette visite dépend toutefois de la capacité de M. Pistorius à obtenir un entretien avec Pete Hegseth, son homologue américain, ont déclaré des sources anonymes au FT.

Le missile de croisière Tomahawk est un missile de longue portée généralement lancé depuis la mer pour attaquer des cibles dans le cadre de missions de frappe en profondeur.

En février, le Pentagone a déclaré avoir signé un contrat de sept ans avec Raytheon RTX.N afin d’augmenter la production de Tomahawk , ses stocks ayant été épuisés par la guerre avec l’Iran.