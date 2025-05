Ubisoft : dévisse de -22% vers 9,05E information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 11:03









(CercleFinance.com) - Ubisoft dévisse de -22% vers 9,05E et pulvérise tous les supports moyen terme (10,8E, puis 10E) pour retrouver ses niveau du 16 avril, au risque de glisser ultérieurement vers 8,38E, pour retracer le plancher historique du 8 avril dernier.





Valeurs associées UBISOFT 9,6040 EUR Euronext Paris -17,74%