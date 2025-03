Ubisoft: décroche de -6% vers 12,3E, surveiller 12,15E information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 11:20









(CercleFinance.com) - Ubisoft décroche de -6% vers 12,3E (malgré la sortie -bien tardive- du jeu Assassin's Creed Shadow) et vient tester une forte zone de soutien, la 'MM100' qui gravite vers 12,35E.

La situation deviendrait alarmante sous 12,15E mais il y a peu de chance que cela se produise puisqu'Ubisoft serait alors ramassé par Tencent qui augmenterait à bas coût sa participation au capital





Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. 12,4550 EUR Euronext Paris -4,81%