Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ubisoft confirme ses objectifs pour 2020-2021 Reuters • 06/02/2020 à 17:51









6 février (Reuters) - Ubisoft UBIP.PA a annoncé jeudi: * VENTES SUR NEUF MOIS À €1,11 MD CONTRE €1,33 MD UN AN AUPRAVANT * UBISOFT DIT CONFIRMER SES OBJECTIFS POUR 2020-2021 Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur UBIP.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées UBISOFT ENTERTAIN. Euronext Paris +1.90%