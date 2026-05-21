Ubisoft chute après une perte opérationnelle annuelle record

Ubisoft UBIP.PA chute en Bourse jeudi après avoir publié une perte opérationnelle annuelle record, l'éditeur français de jeux vidéo en pleine réorganisation n'anticipant pas de rebond avant l'exercice 2027-2028.

A Paris, vers 09h00 GMT, l'action perd 15,2% à 4,05 euros, contre un gain de 0,15% pour l'indice SBF 120 .SBF120 au même moment.

Le groupe a fait état mercredi d'un résultat opérationnel IFRS à -1,32 milliard d'euros pour l'exercice 2025-26, contre -196,5 millions d'euros un an plus tôt. Il table pour l'exercice 2026-2027 en cours sur un "net bookings" en baisse et une marge opérationnelle non-IFRS négative.

"On comprend qu’il n’y a pas grand-chose à attendre des 12 prochains mois avant un gros rebond attendu", a déclaré à Reuters Corentin Marty, analyste chez TP ICAP Midcap.

Ubisoft prévoit d'achever l’exécution de sa transformation au cours de l'exercice 2026-27, qui sera marqué par un calendrier de nouvelles sorties plus limité, la poursuite des investissements en amont de sorties plus importantes en 2027-2028 et des coûts de restructuration.

"(Le rebond) sera dépendant de la capacité du groupe à exécuter sa feuille de route, tenir ses délais et proposer du contenu très qualitatif. Beaucoup d’éléments que le groupe a rarement réussi à matérialiser sur les dernières années", souligne Corentin Marty.

L'action Ubisoft est en passe d'enregistrer sa pire séance en Bourse depuis le 22 janvier.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Leo Marchandon et Mathias de Rozario, édité par Blandine Hénault)