Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,05% pour le Nasdaq .IXIC :

* NVIDIA NVDA.O a anticipé mercredi un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux attentes de Wall Street et a dévoilé un programme de rachat d'actions d'une valeur de 80 milliards de dollars, tandis que le directeur général Jensen Huang s'est efforcé de rassurer les investisseurs en leur affirmant que l'entreprise pouvait maintenir sa croissance fulgurante.

L'action recule toutefois de 0,5% en avant-Bourse, signe que le géant des puces n'a pas tout à fait convaincu les investisseurs.

* ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O a annoncé jeudi son intention d'investir plus de 10 milliards de dollars dans le secteur taïwanais de l'IA afin de renforcer ses partenariats stratégiques et d'accroître sa capacité à concevoir et à assembler des puces IA de pointe.

Toujours dans le secteur lié à la technologie, une source a dit à Reuters que la start-up Anthropic était sur le point d'enregistrer son premier bénéfice d'exploitation trimestriel, son chiffre d'affaires dépassant les coûts colossaux liés au développement et au déploiement de l'IA.

Par ailleurs, le président américain Donald Trump devrait signer dès ce jeudi un décret présidentiel sur l'IA et la cybersécurité, alors que la pression s'intensifie de la part de certains segments de sa base politique pour que soit renforcée la surveillance des nouveaux modèles tels que le "Mythos" d'Anthropic, ont dit deux sources proches du dossier.

* SECTEUR SPATIAL - SpaceX, le groupe spatial du milliardaire américain Elon Musk, a dévoilé mercredi son dossier d'introduction en Bourse, ouvrant les comptes de l'entreprise qui a déjà révolutionné la technologie des fusées et dévoilant ses ambitions interplanétaires.

La cotation de la société devrait devenir la première introduction en Bourse américaine à atteindre mille milliards de dollars.

* NEXTAR MEDIA GROUP NXST.O a demandé mercredi à une cour d'appel américaine d'accélérer l'examen d'un jugement rendu en première instance qui a suspendu en avril dernier son projet de fusion avec la société de médias concurrente Tegna.

* INTUIT INTU.O a revu à la baisse mercredi sa prévision de chiffre d'affaires annuel pour son logiciel de déclaration d'impôts, TurboTax, et a annoncé la suppression de 17% de ses effectifs à temps plein.

L'action recule de 13% en avant-Bourse.

* WALMART WMT.O - L'action du plus grand détaillant au monde recule d'environ 2% en avant-Bourse avant la publication, jeudi en avant-Bourse, de ses résultats trimestriels.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten)