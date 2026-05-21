Crise du logement : la Caisse des dépôts va dédier 100 milliards d'euros à la construction de logements abordables

"La reprise du logement neuf qu'on avait espérée avec un maintien des taux d'intérêt est compromise", en raison de la guerre au Moyen-Orient.

( AFP / DAMIEN MEYER )

La Banque des territoires, filiale de la Caisse des dépôts (CDC), bras financier de l'Etat, va mobiliser 100 milliards d'euros d'ici 2030 -majoritairement par l'intermédiaire d'emprunts- pour financer la construction de logements abordables, a annoncé jeudi 21 mai son directeur Antoine Saintoyant.

"La crise du logement est forte et la reprise qu'on avait espérée avec un maintien des taux d'intérêt est compromise ", en raison de la guerre au Moyen-Orient qui contribue à relancer l'inflation et à faire remonter les taux d'intérêt, souligne auprès de l' AFP Antoine Saintoyant, également directeur adjoint de la CDC. Le secteur du logement neuf va ainsi "rester déprimé pendant encore un certain temps" selon lui, ce qui justifie de renforcer l'action de la Banque des territoires pour pallier aux difficultés des promoteurs immobiliers.

L'ambition de la filiale de la CDC est de "faire sortir de terre 650.000 logements abordables d'ici 2030" , dont 500.000 logements sociaux, 90.000 logements à loyers dits intermédiaires et 45.000 logements disponibles à l'acquisition en bail réel solidaire (BRS), un dispositif qui permet de devenir propriétaire à moindre coût.

Identifier les territoires prioritaires

La Banque des territoires compte mobiliser environ 90 milliards d'euros via des prêts et 10 milliards d'euros de fonds propres, pour les bailleurs sociaux et des collectivités territoriales.

"On a territorialisé cette feuille de route en identifiant des territoires où les besoins en logements sont particulièrement forts", comme les bassins de réindustrialisation, assure Antoine Saintoyant.

Outre la construction neuve, la Banque des territoires souhaite aussi accélérer la transformation de bureaux en logements, la rénovation de logements en centre-ville ancien et le soutien aux copropriétés dégradées.

L'an passé, l'organisme avait annoncé un plan de 5 milliards d'euros pour créer 75.000 logements étudiants d'ici à 2030. "Plus de 27.000 logements étudiants ont été financés en un an, soit un tiers de notre objectif", s'est félicité Antoine Saintoyant.

Il indique aussi une hausse de 80% des prêts accordés pour le logement des seniors, pour un total de 945 millions d'euros en 2025.

La Banque des territoires va aussi lancer un programme de déploiement de l'intelligence artificielle pour donner aux collectivités locales des moyens pour utiliser cette nouvelle technologie.