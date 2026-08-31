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Ubisoft : cassure alarmante des 5,20 EUR, chute vers 5,035 EUR
information fournie par Zonebourse 31/08/2026 à 18:04
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Ubisoft valide une cassure alarmante des 5,20 EUR (MM100 et MM200 convergent à ce niveau) puis le support des 5,15 EUR (plancher du 6 août) : son enfoncement libère un potentiel de repli jusque vers 4,7 EUR (plancher des 21 mai et 23 juillet) puis 4,30 EUR (report d'amplitude).

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