Ubisoft: CA IFRS15 2020-21 en hausse de 39,4% à 2,22 milliards d'euros
Reuters•11/05/2021 à 17:51
11 mai (Reuters) - UBISOFT ENTERTAINMENT SA UBIP.PA :
* PERSPECTIVE T1: LE NET BOOKINGS DU PREMIER TRIMESTRE 2021-22 EST ATTENDU AUX ALENTOURS DE 320 M€.
* PERSPECTIVE 2021-2022: CROISSANCE À UN CHIFFRE DU NET BOOKINGS
* PERSPECTIVE 2021-2022: RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NON-IFRS COMPRIS ENTRE 420 M€ ET 500 M€
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES IFRS15 DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2020-21 S'ÉLÈVE À 501,8 M€, EN HAUSSE DE 4,3% (8,7% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS2 ), PAR RAPPORT AUX 481,1 M€ RÉALISÉS AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2019-20
* LE NET BOOKINGS DU QUATRIÈME TRIMESTRE 2020-21 S'ÉLÈVE À 484,9 M€, EN HAUSSE DE 16,2% (21,1% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS) PAR RAPPORT AUX 417,4 M€ RÉALISÉS AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2019-20
* PERSPECTIVE 2021-2022: LA CROISSANCE DU NET BOOKINGS SERA TIRÉE À LA FOIS PAR LE BACK-CATALOGUE ET LES NOUVELLES SORTIES
* LE RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NON-IFRS 2020-21 S'ÉLÈVE À 473,3 M€ CONTRE 34,2 M€ RÉALISÉS EN 2019-20
* LA GÉNÉRATION DE TRÉSORERIE PROVENANT DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES NON-IFRS S'ÉLÈVE À 169,0 M€ EN 2020-21 (CONTRE UNE CONSOMMATION DE (86,4) M€ EN 2019-20)
* AU 31 MARS 2021, LES FONDS PROPRES S'ÉLÈVENT À 1 656 MEUR ET LA SITUATION FINANCIÈRE NETTE NON-IFRS S'ÉTABLIT À 79 MEUR PAR RAPPORT À UN ENDETTEMENT NET NON-IFRS DE 101 MEUR AU 31 MARS 2020
* LE RÉSULTAT NET NON-IFRS PART DU GROUPE EN 2020-21 S'ÉLÈVE À 313,5 M€, SOIT UN RÉSULTAT PAR ACTION (DILUÉ) NON-IFRS DE 2,48 €
* LE NET BOOKINGS 2020-21 S'ÉLÈVE À 2 240,6 M€, EN HAUSSE DE 46,1% (49,5% À TAUX DE CHANGE CONSTANTS) PAR RAPPORT AUX 1 534,0 M€ RÉALISÉS EN 2019-20, EN LIGNE AVEC L'OBJECTIF COMPRIS ENTRE 2 220 M€ ET 2 280 M€
Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur UBIP.PA
(Gdansk Newsroom)
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