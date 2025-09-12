Ubisoft: BlackRock sous les 5% des votes
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 12:56
Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre d'actions Ubisoft Entertainment détenues à titre de collatéral.
Valeurs associées
|8,6700 EUR
|Euronext Paris
|-0,34%
