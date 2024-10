Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Ubisoft:a pris note des récentes spéculations sur la société information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - Ubisoft indique ce matin avoir pris note des récentes spéculations de la presse concernant des intérêts potentiels autour de la Société.



La direction indique examiner régulièrement toutes ses options stratégiques dans l'intérêt de ses parties prenantes et informera le marché en temps voulu, si nécessaire.



'La société réitère que la direction est actuellement concentrée sur l'exécution de sa stratégie, centrée sur deux segments clés - les jeux d'Aventure en Monde Ouvert et les expériences natives Games-as-a-Service' indique le groupe.



Le titre s'est envolé vendredi (+34%) après une information Bloomberg selon laquelle la famille Guillemot, associée à TENCENT, envisagerait différentes options, dont une sortie de cote souligne ce matin Invest Securities.



'Au regard des difficultés opérationnelles (cf. avertissement sur les résultats de septembre) qui a accentué l'effondrement boursier (-38% dp le début d'année, -73% sur 3 ans), la sortie de cote pourrait permettre de redresser la société avec moins de contraintes' indique Invest Securities.





