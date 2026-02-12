Ubisoft a dépassé son objectif de réservations nettes au 3ème trimestre
Une bonne surprise au niveau de l'activité
Le groupe français de jeux vidéo indique avoir généré des réservations nettes (" net bookings ") de 338 millions d'euros sur les trois derniers mois de l'année 2025, soit une hausse de 12% sur un an.
A titre de comparaison, Ubisoft avait communiqué à titre indicatif, le 21 janvier dernier, un montant de "n et bookings " d'environ 330 millions d'euros pour le trimestre.
Dans un communiqué, la société explique que cette performance supérieure aux attentes a été principalement portée par ses partenariats et sa franchise "Assassin's Creed", tandis que son activité de jeux anciens (" back-catalogue ") a progressé de 11% sur un an, tirée notamment par les titres "Avatar" et "The Division".
Les objectifs 2025/2026 récemment abaissés sont confirmés
Le groupe a par ailleurs maintenu ses objectifs financiers pour l'exercice 2025/2026, qu'il avait revus à la baisse le mois dernier, à commencer par sa prévision d'un "n et bookings " d'environ 1,5 milliard d'euros sur l'exercice.
Sur les neuf premiers mois de son année fiscale décalée, à la fin décembre, ses réservations nettes totalisent 1,1 milliard d'euros, en hausse de 18% sur un an, portées par "Assassin's Creed" (presque x2), "The Division" (x2), "Anno" (x4) et "Avatar" ( 20%).
Il réaffirme par ailleurs sa prévision d'une perte opérationnelle (Ebit) non-IFRS d'environ un milliard d'euros pour un flux de trésorerie disponible (" free cash flow ") négatif, compris entre -400 millions d'euros et -500 millions d'euros.
Mais le mal reste profond...
Pour mémoire, Ubisoft avait annoncé à la fin du mois de janvier une nette révision à la baisse de ses objectifs 2025/2026, ainsi que l'abandon de ceux prévus en 2026/2027.
L'entreprise avait également dévoilé une refonte majeure de son organisation et de son modèle opérationnel, marquée par un recentrage de son portefeuille et des suppressions de postes à la clé, ce qui avait entraîné un plongeon de 39% de son titre en une séance de Bourse. L'action s'est reprise d'à peine 3% depuis.
