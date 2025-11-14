Ubisoft a annoncé le décalage de la publication de ses résultats
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 09:53
Ubisoft a demandé à Euronext de suspendre la cotation de ses actions et de ses obligations à compter de l'ouverture des marchés le 14 novembre 2025 et jusqu'à la diffusion de ses résultats pour le premier semestre 2025-26 dans les prochains jours.
Ubisoft tiendra le marché informé de la date de reprise de la cotation.
Selon Les Echos, dans une communication envoyée aux salariés du groupe, 'le directeur financier d'Ubisoft s'est voulu rassurant, assurant que le groupe prenait un délai supplémentaire pour finaliser la clôture, et que la suspension n'avait été demandée que pour limiter toute spéculation inutile' indique ce matin Invest Securities.
'Néanmoins, le sentiment déjà négatif des investisseurs devrait s'en trouver renforcé. Il intègre notamment des craintes liées à la transformation en cours du groupe et à l'avenir de la licence phare Assassin's Creed, dans un environnement compétitif de plus en plus exigeant (craintes de ventes en-dessous des attentes pour Assassin's Creed et départ de son directeur Marc-Alexis Côté, pilier de la saga)' souligne également Invest Securities.
Valeurs associées
|6,7700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
La valeur du jour à Paris - Alstom : excellente performance commerciale, prévision de croissance organique relevée
(AOF) - Grimpant de 4,92% à 23,87 euros, Alstom enregistre la plus forte hausse du SBF 120 au lendemain de la publication de solides résultats au premier semestre de son exercice 2025/2026. Cette performance supérieure aux attentes s'accompagne du relèvement de ... Lire la suite
-
Le 14 novembre 2025 L'investisseur en Bourse se trouve aujourd'hui dans la même situation que l'automobiliste parti sur la route des vacances, qui vient d'apprendre que l'autoroute est fermée. Enfin, elle n'est pas totalement close, mais les panneaux indiquent ... Lire la suite
-
Stellantis n'est plus seul dans le viseur: des juges français enquêtent désormais sur trois autres géants de l'automobile mondiale, Toyota, Volkswagen et BMW, et sur leur éventuel manque de réactivité à faire remplacer les airbags défaillants Takata, causes d'explosions ... Lire la suite
-
"Ils ont choisi d'atteindre ce qu'ils détestaient le plus, notre liberté, notre joie de vivre, l'esprit de fête qui est l'âme de notre ville" se souvient la maire de Paris lors de son discours d'hommage aux victimes du 13-Novembre, 10 ans après les attentats qui ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer