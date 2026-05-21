Ubisoft : -19% à 3,90E, au plus bas depuis le 7 avril

Ubisoft dévisse de -19% à 3,90E, au plus bas depuis le 7 avril, après avoir publié une perte nette record de 1,475MdsE, du fait d'une "réorganisation interne" : une profonde restructuration qui a entrainé l'annulation du développement de 7 jeux et le report du lancement de 6 autres.

Ubisoft s'attend également à un exercice 2026-2027 difficile, avec une chute de -9% des commandes attendues mais un rebond est attendu pour les années fiscales 2027-28 et 2028-29 (Ubisoft compte "tirer parti de l'IA pour améliorer l'expérience joueur et renforcer la créativité et l'efficacité des équipes").

A ce stade, un retracement du plancher des 3,80E du 27 mars (sans aller plus bas) semble presque une hypothèse optimiste.