 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ubisoft : -19% à 3,90E, au plus bas depuis le 7 avril
information fournie par Zonebourse 21/05/2026 à 10:23

Ubisoft dévisse de -19% à 3,90E, au plus bas depuis le 7 avril, après avoir publié une perte nette record de 1,475MdsE, du fait d'une "réorganisation interne" : une profonde restructuration qui a entrainé l'annulation du développement de 7 jeux et le report du lancement de 6 autres.

Ubisoft s'attend également à un exercice 2026-2027 difficile, avec une chute de -9% des commandes attendues mais un rebond est attendu pour les années fiscales 2027-28 et 2028-29 (Ubisoft compte "tirer parti de l'IA pour améliorer l'expérience joueur et renforcer la créativité et l'efficacité des équipes").

A ce stade, un retracement du plancher des 3,80E du 27 mars (sans aller plus bas) semble presque une hypothèse optimiste.

Valeurs associées

UBISOFT
3,9800 EUR Euronext Paris -16,86%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 144,89 +0,34%
Pétrole Brent
104,36 -0,76%
2CRSI
44,96 +8,60%
ELIOR GROUP
2,094 -25,69%
SOITEC
163,4 +3,42%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank