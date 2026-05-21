Iliad: chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre porté par l'Italie

( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le groupe de télécommunications Iliad, maison mère de l'opérateur Free, a connu un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre, porté par ses activités de téléphonie en Italie, selon un communiqué publié jeudi.

Sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a vu ses ventes atteindre 2,6 milliards d'euros, en hausse de 2,9% par rapport à la même période l'an dernier.

En France, son principal marché, Iliad voit son chiffre d'affaires progresser de 1,2% à 1,7 milliard d'euros avec un nombre d'abonnés qui est resté stable par rapport au trimestre précédent.

Free compte 23,3 millions de clients, dont 15,7 millions sur le mobile et 7,6 sur le fixe.

Le groupe est engagé dans un possible rachat de SFR en France avec Bouygues Telecom et Orange, pour lequel ils ont déposé une offre de 20,35 milliards d'euros.

"Les discussions sont en cours avec un esprit constructif de l'ensemble des parties", a commenté Thomas Reynaud directeur général du groupe Iliad lors d'un échange avec la presse, soulignant "l'issue incertaine" de l'opération.

La période de négociation exclusive a été prolongée jusqu'au 5 juin en raison de la complexité du dossier qui, s'il aboutit, verrait le marché français passer de quatre à trois grands acteurs.

L'Italie a porté la croissance du groupe avec un chiffre d'affaires en hausse de 11,2% à 331 millions d'euros, tiré notamment par le mobile.

En Pologne, ses ventes ont cru de 3,1%, à 626 millions d'euros.

Sur l'ensemble de ces territoires, le nombre d'abonnés du groupe est demeuré stable à 52 millions au premier trimestre.

Iliad est également engagé dans le domaine du cloud et des centres de données.

Il a annoncé mercredi la création d'un consortium de 28 entreprises, dont Orange et EDF, en vue d'installer en France un méga projet d'infrastructure de calcul pour l'intelligence artificielle (IA), d'environ 10 milliards d'euros, dans le cadre d'un programme européen.

Sa filiale de services cloud Scaleway a de son côté été sélectionnée par la Commission européenne pour fournir une plateforme souveraine de cloud public aux côtés de trois autres acteurs.

Elle a également remporté en France un contrat pour héberger une vaste plateforme de données de santé destinées à la recherche (Health Data Hub), jusqu'ici dépendante de l'Américain Microsoft.

Le bénéfice net du groupe, ajusté des opérations de cessions qui ont eu lieu en 2025 et 2026, a atteint 92 millions d'euros, en hausse de 38,9% sur la période.