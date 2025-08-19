Ubiquiti Inc devrait afficher un bénéfice de 2,23 $ par action

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Ubiquiti Inc UI.N UI devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats le 21 août (estimés) pour la période se terminant le 30 juin 2025

* La société basée à New York devrait déclarer une augmentation de 25,0 % de son chiffre d'affaires à 634,102 millions de dollars, contre 507,46 millions de dollars il y a un an, selon l'estimation moyenne de 2 analystes, basée sur les données de LSEG.

* l'estimation moyenne des analystes de LSEG pour Ubiquiti Inc est un bénéfice de 2,23 $ par action.

* La note moyenne actuelle des analystes sur les actions est "hold" et la répartition des recommandations est 1 "strong buy" ou "buy", 1 "hold" et 1 "sell" ou "strong sell"

* L'estimation moyenne des bénéfices par les analystes est restée inchangée au cours des trois derniers mois.

* L'objectif de prix médian à 12 mois de Wall Street pour Ubiquiti Inc est de 343,50 $, soit environ 18% de moins que son dernier cours de clôture de 405,36 $

19 août - Ce résumé a été généré par machine le 19 août à 12:42 GMT. Tous les chiffres sont exprimés en dollars américains, sauf indication contraire.