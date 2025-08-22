Ubiquiti bondit après des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions d'Ubiquiti Inc UI.N augmentent de 10,3% à 431,68 $ avant le marché

** La société d'infrastructure de réseau affiche un bénéfice par action ajusté de 3,54 $ au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 2,23 $, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'élève à 759,2 millions de dollars, dépassant les estimations de 634,1 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** UI déclare que la croissance du chiffre d'affaires est due à sa plate-forme technologique d'entreprise, ainsi qu'à une certaine contribution de sa plate-forme technologique de fournisseur de services

** La société rachète jusqu'à 500 millions de dollars de ses actions ordinaires

** A la dernière clôture, les actions ont augmenté d'environ 18% depuis le début de l'année