Uber veut développer la livraison par drones avec Zipline

Uber Technologies annonce un partenariat stratégique avec Zipline visant à développer la livraison par drones à travers les Etats-Unis. Les premiers déploiements débuteront plus tard cette année, et les clients d'Uber Eats auront la possibilité de recevoir leurs commandes en quelques minutes grâce au service de livraison autonome de Zipline.

"Les drones ont le potentiel de transformer la livraison en réduisant les délais, les coûts et les émissions par rapport aux méthodes traditionnelles, ce qui permet à tout, du dîner aux produits essentiels du quotidien, d'arriver à votre porte en quelques minutes", met en avant la plateforme de services de mobilité et de livraison.

Zipline opère sur quatre continents et effectue une livraison toutes les 20 secondes. Son réseau logistique international dessert plus de 5 000 hôpitaux, contribue à sauver plus de 12 000 vies chaque année et a parcouru de manière autonome plus de 135 millions de miles.

Aujourd'hui, l'entreprise déploie cette technologie et ce service aux Etats-Unis afin de fournir aux consommateurs tout ce dont ils ont besoin en cinq à dix minutes. Zipline a effectué plus de 2,7 millions de livraisons portant sur plus de 20 millions d'articles, réduisant la circulation et les émissions de carbone, tout en faisant gagner du temps aux utilisateurs à chaque livraison.

En proposant le service de livraison silencieux, ultrarapide et précis de Zipline à des millions de clients d'Uber Eats et à des centaines de milliers de petites entreprises, les deux sociétés accéléreront l'adoption à grande échelle de la livraison par drones, permettant à des millions de consommateurs supplémentaires de bénéficier de ces livraisons autonomes.

Dans le cadre de ce partenariat, Uber ajoute qu'il procédera à un investissement stratégique dans Zipline, renforçant ainsi leur partenariat à long terme. Ensemble, les deux partenaires visent à atteindre un million de livraisons par drones par jour d'ici à la fin de 2029.