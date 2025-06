Uber: vers des essais d'autonomie L4 à Londres information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 11:02









(CercleFinance.com) - Uber annonce un tout premier plan visant à développer et à lancer des essais sur route publique de véhicules entièrement autonomes de niveau 4 (L4) à Londres, faisant du Royaume-Uni le plus grand marché où il a annoncé son intention de piloter des véhicules autonomes.



Ces essais combineront la plateforme d'IA incarnée de Wayve, leader du secteur, avec le réseau mondial de mobilité d'Uber, marquant ainsi une étape importante dans l'introduction à grande échelle de véhicules autonomes dans les rues d'Europe.



'Londres et d'autres villes du Royaume-Uni représentent des environnements de conduite complexes, avec des tracés de route et des règles de circulation très différents de ceux des États-Unis, où la majorité des tests L4 ont été effectués jusqu'à présent', souligne Uber.





