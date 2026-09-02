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Uber va supprimer 10% de ses effectifs pour simplifier son organisation
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 15:42
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Uber prévoit de supprimer 10% de ses effectifs afin de réduire ses coûts, d'alléger sa structure hiérarchique et d'accélérer la prise de décision. Le groupe comptait environ 34 000 salariés à la fin de 2025, mais n'a pas précisé le nombre exact de postes concernés.

La restructuration vise notamment à réduire de près de moitié le nombre de petites équipes dans lesquelles un responsable n'encadre qu'une ou deux personnes. Uber prévoit également de diminuer de 20% les effectifs situés à sept niveaux hiérarchiques du directeur général Dara Khosrowshahi. Celui-ci estime que certaines structures organisationnelles ne sont plus adaptées à la taille atteinte par l'entreprise et souhaite libérer davantage de ressources pour investir dans sa croissance future.

Uber va parallèlement regrouper davantage d'équipes et concentrer ses salariés dans des pôles comme New York et San Francisco, tandis qu'environ 1% des employés pourront continuer à travailler à distance. Contrairement à plusieurs récentes vagues de licenciements dans le secteur technologique, Dara Khosrowshahi n'a pas attribué ces réductions d'effectifs à l'intelligence artificielle. Le groupe entend avant tout clarifier les responsabilités et réduire le temps consacré à la coordination interne.

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