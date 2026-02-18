Uber va investir plus de 100 millions de dollars dans la recharge des véhicules autonomes, dans le cadre de la promotion du robotaxi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber Technologies UBER.N a déclaré mercredi qu'il investirait plus de 100 millions de dollars pour développer des centres de recharge de véhicules autonomes, soulignant la dernière initiative de la société de covoiturage pour développer les opérations de conduite autonome.

L'initiative comprend la construction de stations de recharge rapide DC dans ses dépôts autonomes où Uber gère les opérations quotidiennes de la flotte, ainsi que dans les arrêts au stand dans les villes prioritaires.

Uber a fait des véhicules autonomes une priorité stratégique clé, en s'associant avec plus de 20 entreprises à travers le monde sur des services de transport, de livraison et de taxi autonomes, dans sa course pour gagner des parts de marché et lutter contre la concurrence d'entreprises telles que Tesla

TSLA.O .

L'expansion de la recharge commencera aux États-Unis dans la région de la baie, à Los Angeles et à Dallas, avant de s'étendre à d'autres villes au fil du temps.

L'entreprise s'associe également à des opérateurs de points de charge sur les marchés mondiaux pour mettre en place des "accords de garantie d'utilisation", notamment avec EVgo

EVGO.O à New York, Los Angeles, San Francisco et Boston, Electra à Paris et Madrid, et Hubber et Ionity à Londres.

Ces accords devraient permettre le déploiement de centaines de nouveaux chargeurs dans ces villes et dans les endroits où la recharge est la plus nécessaire.

Au début du mois, Uber a soutenu sa stratégie de véhicules autonomes précoce et à forte intensité de capital , et a déclaré qu'elle engageait des capitaux auprès de partenaires pour les véhicules afin de garantir un approvisionnement précoce et d'accélérer les déploiements, car sa plateforme possède un avantage structurel.

Uber propose actuellement des robotaxis sur sa plateforme de covoiturage dans quatre villes américaines, ainsi qu'à Dubaï, Abou Dhabi et Riyad. Uber a conclu des partenariats avec des sociétés de robotaxis, dont Waymo d'Alphabet GOOGL.O et la société chinoise WeRide, pour l'exploitation de flottes de véhicules autonomes.