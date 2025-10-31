Uber va investir 200 millions de dollars dans un centre technologique en Turquie, selon le ministère

Uber va investir 200 millions de dollars sur cinq ans dans un centre de développement de logiciels et de technologies à Istanbul, a déclaré vendredi le ministère turc de l'Industrie et de la Technologie.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que ce centre sera le quatrième centre de ce type d'Uber en dehors des États-Unis, après ceux du Brésil, de l'Inde et des Pays-Bas.