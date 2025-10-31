 Aller au contenu principal
Uber va investir 200 millions de dollars dans un centre technologique en Turquie, selon le ministère
information fournie par Reuters 31/10/2025 à 08:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber va investir 200 millions de dollars sur cinq ans dans un centre de développement de logiciels et de technologies à Istanbul, a déclaré vendredi le ministère turc de l'Industrie et de la Technologie.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que ce centre sera le quatrième centre de ce type d'Uber en dehors des États-Unis, après ceux du Brésil, de l'Inde et des Pays-Bas.

Valeurs associées

UBER TECH
96,520 USD NYSE +0,79%
