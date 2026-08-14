Uber va étendre son partenariat en Europe avec Pony AI

Uber Technologies fait part d'une expansion de son partenariat stratégique avec Pony AI, société chinoise spécialisée dans la mobilité autonome, avec des projets de collaboration pour le déploiement de plus de 2 000 robotaxis Pony AI à travers l'Europe.

Au-delà du service commercial existant à Zagreb, le partenariat s'étendra à quatre villes supplémentaires en Europe. Des détails supplémentaires sur le déploiement seront annoncés progressivement, et le partenariat élargi inclut également des projets de déploiement au Moyen-Orient.

Dans le cadre de ce partenariat élargi, Pony AI apportera sa technologie de conduite autonome de niveau 4 (L4), son expérience des usagers et son expertise opérationnelle développées grâce à de multiples déploiements de robotaxis à grande échelle.

De son côté, Uber offrira un accès à sa clientèle via sa plateforme mondiale de mobilité de premier plan, incluant les capacités de réservation, de paiement et de service client, ainsi que son réseau croissant de conducteurs humains.

Les opérations quotidiennes de la flotte pourront être assurées par des partenaires locaux établis, sélectionnés pour chaque marché. Pony AI exploite des services payants de robotaxis entièrement autonomes dans quatre villes en Chine.