Uber: un effet fiscal dope le résultat de 4ème trimestre

(CercleFinance.com) - Uber Technologies a annoncé mercredi avoir plus que quintuplé son bénéfice net au 4ème trimestre à la faveur de crédits d'impôts conséquents.



Le groupe de San Francisco dit avoir dégagé un bénéfice net part du groupe de 6,88 milliards de dollars sur les trois derniers mois de l'année, contre 1,43 milliard de dollars sur la même période de 2023.



Il précise que ce résultat intègre un crédit d'impôt de 6,4 milliards de dollars.



Au niveau de l'exploitation, son résultat opérationnel affiche une croissance plus limitée de 18% à 770 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires en hausse de 20% à 11,96 milliards de dollars.



Indicateur très suivi, les facturations totales ont augmenté de 18% pour atteindre 44,2 milliards de dollars, dont une croissance de 21% à taux de change constants.



Pour le premier trimestre, Uber dit néanmoins s'attendre à un ralentissement de la croissance de ses facturations brutes, attendue de 17% à 21% à changes constants.



Il indique également tabler sur une décélération de la hausse de son Ebitda ajusté, envisagée entre 30% et 37% sur les trois premiers mois de 2025, contre une progression de 44% au 4ème trimestre 2024.



Suite à cette publication, l'action lâchait plus de 5% mercredi matin à la Bourse de New York en transactions électroniques.





