Uber Technologies rachète un acteur des services avec chauffeur
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 15:40
Fondée à Berlin en 2011 pour apporter qualité et régularité aux voyages, Blacklane met en relation les clients du monde entier avec des services de chauffeur indépendants via une application et une plateforme de réservation en ligne.
Aujourd'hui, cette plateforme opère dans plus de 500 villes à travers plus de 60 pays et est devenue "le service de chauffeur privilégié des voyageurs exigeants et des cadres des principales entreprises mondiales", selon Uber.
"Le voyage des cadres est un segment en forte croissance de l'activité d'Uber, stimulé par une demande vigoureuse pour des services de transport planifiés et de haute qualité", met en avant le groupe américain.
L'acquisition, dont les termes financiers ne sont pas divulgués, est soumise à l'obtention des approbations réglementaires habituelles et au respect d'autres conditions de clôture habituelles, et devrait être finalisée d'ici la fin 2026.
Une fois finalisée, la transaction accélérera encore l'entrée récemment annoncée d'Uber dans le secteur des chauffeurs avec Uber Elite, et soutiendra son ambition "d'offrir un service de premier ordre à un plus grand nombre de clients dans le monde".
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