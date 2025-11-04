 Aller au contenu principal
Uber Technologies publie un chiffre d'affaires supérieur aux attentes
information fournie par AOF 04/11/2025 à 15:01

(AOF) - Entre juillet et septembre, Uber Technologies a vu son bénéfice net attribuable au groupe flamber de 154%, à 6,626 milliards de dollars. Ce montant comprend toutefois un bénéfice de 4,9 milliards de dollars lié à la reprise d’une provision fiscale, ainsi qu’un bénéfice net (avant impôts) de 1,5 milliard de dollars provenant de la réévaluation des participations en actions d’Uber. En outre, le bénéfice par action dilué a atteint 3,11 dollars, contre 1,20 auparavant. Enfin, les revenus du trimestre se sont élevés à 13,467 milliards de dollars, contre des attentes à 13,26 milliards de dollars.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

UBER TECH
99,780 USD NYSE 0,00%
