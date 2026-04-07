Uber signe un nouveau partenariat avec Ace Hardware
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 15:38
Cet accord permettra de rapprocher plus de 3 700 points de vente Ace Hardware dans les 50 États sur la plateforme Uber Eats.
Les clients peuvent désormais acheter en direct leur Ace Hardware de quartier sur l'application Uber Eats pour une livraison à la demande ou programmée.
Ce partenariat démontre l'engagement continu d'Uber Eats à élargir la sélection au-delà de la livraison alimentaire, vers des catégories incluant l'amélioration de l'habitat, la beauté, l'électronique, et bien d'autres.
En 2025, Uber Eats a accueilli plus d'un millier de nouveaux détaillants à travers le monde et plus de 50 000 points de vente rien qu'aux États-Unis sur sa plateforme.
" Les consommateurs se tournent de plus en plus vers Uber Eats pour plus que de simples repas. Ils comptent sur nous pour une variété d'essentiels, des fournitures de peinture, en passant par les outils nécessaires pour lancer un nettoyage de jardin le week-end ", a déclaré Hashim Amin, responsable des épiceries et de la distribution chez Uber en Amérique du Nord.
Valeurs associées
|71,875 USD
|NYSE
|+0,06%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, alors que l'ultimatum de Donald Trump à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz arrive à son terme à 20H00 heure de Washington, et que le pétrole poursuit sa flambée. Dans les premiers échanges, le Dow Jones perdait ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert en baisse mardi, la prudence restant de mise alors que les investisseurs continuent d'évaluer la portée des dernières déclarations des responsables américains et iraniens sur l'évolution du conflit à l'approche de l'expiration de ... Lire la suite
-
Donald Trump a menacé mardi, à quelques heures de la fin d'un ultimatum donné à l'Iran, d'éradiquer "une civilisation entière" pendant que, sans attendre, Israël et les Etats-Unis pilonnaient les infrastructures de la République islamique. Au 39e jour de la guerre ... Lire la suite
-
Faible dynamisme du marché du travail américain, nette accélération de l'inflation dans la zone euro en mars, les entreprises asiatiques se montrent plus prudentes … ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine. Depuis le début de l'année, les marchés ont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer