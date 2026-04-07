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Uber signe un nouveau partenariat avec Ace Hardware
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 15:38

Uber Technologies et Ace Hardware, la plus grande coopérative de quincaillerie au monde, ont annoncé un nouveau partenariat.

Cet accord permettra de rapprocher plus de 3 700 points de vente Ace Hardware dans les 50 États sur la plateforme Uber Eats.

Les clients peuvent désormais acheter en direct leur Ace Hardware de quartier sur l'application Uber Eats pour une livraison à la demande ou programmée.

Ce partenariat démontre l'engagement continu d'Uber Eats à élargir la sélection au-delà de la livraison alimentaire, vers des catégories incluant l'amélioration de l'habitat, la beauté, l'électronique, et bien d'autres.

En 2025, Uber Eats a accueilli plus d'un millier de nouveaux détaillants à travers le monde et plus de 50 000 points de vente rien qu'aux États-Unis sur sa plateforme.

" Les consommateurs se tournent de plus en plus vers Uber Eats pour plus que de simples repas. Ils comptent sur nous pour une variété d'essentiels, des fournitures de peinture, en passant par les outils nécessaires pour lancer un nettoyage de jardin le week-end ", a déclaré Hashim Amin, responsable des épiceries et de la distribution chez Uber en Amérique du Nord.

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