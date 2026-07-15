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Uber serait sur le point de conclure un accord de 12,5 milliards d'euros pour racheter Delivery Hero, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 20:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Uber UBER.N s'apprête à racheter Delivery Hero DHER.DE dans le cadre d'une opération valorisant la société allemande de livraison de repas à environ 12,5 milliards d'euros (14,34 milliards de dollars), a rapporté mercredi le Financial Times.

Delivery Hero a confirmé mardi qu’elle était en négociations avancées avec Uber concernant une éventuelle offre de rachat.

Voici quelques détails sur cette opération potentielle:

* L’acquisition de Delivery Hero, dont la valeur boursière s’élève à environ 11,6 milliards d’euros, permettrait d’étendre le réseau de livraison de repas Uber Eats en Europe, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique latine. Mais cette opération pourrait susciter l’attention des autorités de la concurrence en raison du chevauchement des activités des deux entreprises.

* Delivery Hero pourrait annoncer l’accord dès jeudi, Uber s’engageant à payer environ 41 € par action, selon le Financial Times, qui cite plusieurs sources proches du dossier.

* Les conditions et le calendrier n’ont pas encore été finalisés et pourraient encore évoluer.

* Dans le cadre de l'accord proposé, Delivery Hero céderait une partie de ses activités, en vendant sa filiale turque Yemeksepeti et plusieurs de ses activités européennes à une société d'investissement, afin de limiter les chevauchements géographiques avec Uber et de réduire les risques d'un examen des autorités de la concurrence, précise l'article.

* Ni Delivery Hero ni Uber n’ont immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

* Ces discussions font suite à des mois de spéculations sur l’avenir de Delivery Hero. Uber avait approché la société en mai avec une offre de 38 € par action que les investisseurs avaient jugée trop basse, selon des informations parues dans la presse .

(1 dollar = 0,8715 euro)

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