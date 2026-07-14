Uber serait en négociations avancées en vue du rachat de Delivery Hero, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Apporte des précisions supplémentaires tirées du rapport, actions)
Uber Technologies UBER.N est en pourparlers avancés en vue d'acquérir la société allemande de livraison de repas Delivery Hero DHER.DE , a rapporté mardi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.
La société de VTC vise à conclure un accord avec Delivery Hero dès cette semaine, précise l'article.
Selon Bloomberg, une telle transaction valoriserait probablement Delivery Hero bien au-delà de son cours récent, qui s'établit à environ 36 € (41,23 $) par action.
Uber n’a pas souhaité commenter la demande de Reuters, tandis que Delivery Hero n’a pas répondu dans l’immédiat.
L'action Delivery Hero a progressé de plus de 5% à 38,93 €, tandis que celle d'Uber reculait de près de 3%.
La société de livraison de repas avait déclaré en mai avoir reçu une offre de 33 € de la part d’Uber. Reuters avait rapporté que la société américaine avait porté sa participation dans Delivery Hero de 25% à près de 37% en rachetant des actions à Aspex Management, un autre actionnaire.
(1 dollar = 0,8731 euro)
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